Сульшер останется в «Манчестер Юнайтед», несмотря на разгром от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сохранит свой пост, несмотря на разгромное поражение «Ливерпулю» (0:5) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги, информирует Sky Sports.

Согласно сведениям источника, несмотря на неубедительные результаты «МЮ» и множество слухов об отставке Сульшера в СМИ, руководство «красных дьяволов» пока что не рассматривает вариант увольнения норвежского специалиста. Более того, источник называет фейком информацию о контактах «Манчестер Юнайтед» с Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что Сульшер в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

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