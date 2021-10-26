Сульшер останется в «Манчестер Юнайтед», несмотря на разгром от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сохранит свой пост, несмотря на разгромное поражение «Ливерпулю» (0:5) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги, информирует Sky Sports.
Согласно сведениям источника, несмотря на неубедительные результаты «МЮ» и множество слухов об отставке Сульшера в СМИ, руководство «красных дьяволов» пока что не рассматривает вариант увольнения норвежского специалиста. Более того, источник называет фейком информацию о контактах «Манчестер Юнайтед» с Антонио Конте.
Ранее сообщалось, что Сульшер в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
Смотри самые важные голы АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 26 октября 2021
-
13:15
-
13:11
-
12:43
-
12:42
-
12:29
-
12:10
-
11:47
-
11:45
-
11:21
-
11:14
-
10:45
-
10:44
-
10:35
-
10:15
-
09:53
-
09:53
-
09:45
-
09:36
-
09:27
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
03:49
-
03:23
-
02:50
-
00:51
-
00:46
-
00:38
-
00:32
-
00:16
-
00:11
-
00:09
- 25 октября 2021
-
23:58
-
23:49
-
23:29