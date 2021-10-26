Тульский «Арсенал» объявил о недопуске зрителей на ближайшие домашние матчи РПЛ

Тульский «Арсенал» объявил, что ближайшие матчи Российской Премьер-Лиги с «Сочи» и «Уфой» пройдут без болельщиков на трибунах.

«ПФК «Арсенал» информирует: в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области Алексея Дюмина от 25.10.2021 года №110 «О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62» матчи 13-го и 14-го туров чемпионата России с «Сочи» и «Уфой» пройдут без зрителей.

ПФК «Арсенал» прорабатывает варианты в отношении владельцев сезонных абонементов. Более подробную информацию мы сообщим позднее», — написала пресс-служба «Арсенала» на клубном сайте.

Напомним, матч 13-го тура РПЛ «Арсенал» — «Сочи» состоится 31 октября. Встреча 14-го тура чемпионата России с «Уфой» пройдёт 6 ноября.