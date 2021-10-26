Тульский «Арсенал» объявил о недопуске зрителей на ближайшие домашние матчи РПЛ

Тульский «Арсенал» объявил, что ближайшие матчи Российской Премьер-Лиги с «Сочи» и «Уфой» пройдут без болельщиков на трибунах.
«ПФК «Арсенал» информирует: в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области Алексея Дюмина от 25.10.2021 года №110 «О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62» матчи 13-го и 14-го туров чемпионата России с «Сочи» и «Уфой» пройдут без зрителей.
ПФК «Арсенал» прорабатывает варианты в отношении владельцев сезонных абонементов. Более подробную информацию мы сообщим позднее», — написала пресс-служба «Арсенала» на клубном сайте.
Напомним, матч 13-го тура РПЛ «Арсенал» — «Сочи» состоится 31 октября. Встреча 14-го тура чемпионата России с «Уфой» пройдёт 6 ноября.
- 26 октября 2021
-
16:05
-
15:54
-
15:26
-
15:16
-
15:00
-
14:31
-
14:25
-
14:18
-
14:15
-
14:10
-
13:49
-
13:32
-
13:15
-
13:11
-
12:43
-
12:42
-
12:29
-
12:10
-
11:47
-
11:45
-
11:21
-
11:14
-
10:45
-
10:44
-
10:35
-
10:15
-
09:53
-
09:53
-
09:45
-
09:36
-
09:27
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
03:49