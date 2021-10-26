Младший брат Джуда Беллингема может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Младший брат 18-летнего английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема Джоб может стать одноклубником своего старшего брата. Об этом сообщает Buli News со ссылкой на Bild.

Беллингему-младшему 16 лет. На данный момент он защищает цвета английского клуба «Бирмингем Сити» из Чемпионшипа.

Джуд Беллингем (18 лет и 78 дней) стал самым молодым футболистом, который смог забить в двух матчах Лиги чемпионов подряд, покорив достижение звёздного французского форварда Килиана Мбаппе (18 лет и 85 дней), которое было установлено в марте 2017 года во времена выступлений за «Монако».



Кроме того, Джуд стал самым молодым английским футболистом, отличившимся в выездной игре Лиги чемпионов.