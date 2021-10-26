«Локомотив» показал, что осталось за кадром победного матча с «Сочи»

Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1), который состоялся в Москве 25 октября.
На видео показано прибытие команды на стадион, комментарий тренера «Сочи» Владимира Федотова и наставника «Локомотива» Маркуса Гисдоля, разминка железнодорожников перед матчем, а также ключевые моменты встречи, эмоции игроков после финального свистка, благодарность болельщикам и победный салют.
Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Локомотива». Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига».
«Локомотив» после 12 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи набрали 21 очко, они отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков. «Сочи» (21) находится на шестом месте.
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