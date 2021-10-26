«Динамо» разгромило «Оренбург» и вышло в 1/8 финала Кубка России

В матче 2-го тура элитного раунда Кубка России в группе 11 «Оренбург» проиграл московскому «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 3:0.
На 8-й минуте первый гол забил форвард «Динамо» Константин Тюкавин. Прекрасный навес с левого фланга выполнил Арсен Захарян, получив перед этим мяч от Вячеслава Грулёва, а Тюкавин выиграл позиционную борьбу у защитника и головой пробил через руки вратаря в сетку. На 81-й минуте полузащитник москвичей Никола Моро забил второй гол. На 87-й минуте Роман Евгеньев после углового довёл счёт до разгромного.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). «Динамо» набрало 6 очков и заняло первое место в группе 11. Московский клуб вышел в 1/8 финала Кубка России.
- 26 октября 2021
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