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ЦСКА обыграл липецкий «Металлург» в Кубке России

ЦСКА обыграл липецкий «Металлург» в Кубке России
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Сегодня, 26 октября, на стадионе «Металлург» встречались клубы «Металлург» Липецк и московский ЦСКА. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей поля. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени.

На 41-й минуте гол забил норвежский полузащитник москвичей Эмиль Бохинен. В качестве ассистента выступил нападающий Фёдор Чалов. На 85-й минуте голом отметился хорват Кристиян Бистрович.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ. Ему помогали ассистенты Александр Чекалин из Воронежа и Станислав Попков из Петрозаводска. В качестве резервного рефери был заявлен Павел Шишкин из Тамбова.

ЦСКА занимает в Российской Премьер-Лиге 3-е место. Липецкий «Металлург» располагается на 18-м месте в ФНЛ.

Кубок России. Группа 10
26 октября 2021, вторник. 17:00 МСК
Металлург Лп
Липецк
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Бохинен – 41'   0:2 Бистрович – 85'
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