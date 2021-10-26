ЦСКА обыграл липецкий «Металлург» в Кубке России

Сегодня, 26 октября, на стадионе «Металлург» встречались клубы «Металлург» Липецк и московский ЦСКА. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей поля. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени.
На 41-й минуте гол забил норвежский полузащитник москвичей Эмиль Бохинен. В качестве ассистента выступил нападающий Фёдор Чалов. На 85-й минуте голом отметился хорват Кристиян Бистрович.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ. Ему помогали ассистенты Александр Чекалин из Воронежа и Станислав Попков из Петрозаводска. В качестве резервного рефери был заявлен Павел Шишкин из Тамбова.
ЦСКА занимает в Российской Премьер-Лиге 3-е место. Липецкий «Металлург» располагается на 18-м месте в ФНЛ.
- 26 октября 2021
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