Представитель Бекхэма ответил на обвинения правозащитников

Пресс-атташе бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма ответил на обвинения правозащитников.



«Дэвид регулярно посещал Катар более 10 лет и продолжал играть за «ПСЖ», поэтому он увидел страсть к футболу в стране и долгосрочную приверженность проведению чемпионата мира и созданию прочного наследия для региона. Он всегда говорил о силе футбола как о силе добра на многих уровнях. Конечно, Дэвид хотел убедиться, что его проинформировали о фактах и любых опасениях, которые он может испытывать.

Некоторые законы и убеждения в регионе отличаются от его собственных, но катарцы всегда говорили, что все будут в безопасности. Он усмотрел доказательства активного взаимодействия с международным сообществом ЛГБТ со стороны организаторов чемпионата мира», — цитирует представителя Бекхэма BBC.