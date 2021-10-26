Представитель Бекхэма ответил на обвинения правозащитников

Пресс-атташе бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма ответил на обвинения правозащитников.
«Дэвид регулярно посещал Катар более 10 лет и продолжал играть за «ПСЖ», поэтому он увидел страсть к футболу в стране и долгосрочную приверженность проведению чемпионата мира и созданию прочного наследия для региона. Он всегда говорил о силе футбола как о силе добра на многих уровнях. Конечно, Дэвид хотел убедиться, что его проинформировали о фактах и любых опасениях, которые он может испытывать.
Некоторые законы и убеждения в регионе отличаются от его собственных, но катарцы всегда говорили, что все будут в безопасности. Он усмотрел доказательства активного взаимодействия с международным сообществом ЛГБТ со стороны организаторов чемпионата мира», — цитирует представителя Бекхэма BBC.
- 26 октября 2021
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