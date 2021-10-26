Швайнштайгер: возможно, я мало играл при Моуринью, потому что меня тренировал Гвардиола

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер предположил, почему получал мало игрового времени под руководством Жозе Моуринью.
«К сожалению, я не так много играл при Моуринью, но я по-прежнему уважаю его. Он великий тренер, выигравший много трофеев. Это была странная и сложная ситуация, он так и не объяснил мне, почему я получал мало игровой практики.
Возможно, дело в том, что я до этого находился под руководством Хосепа Гвардиолы и играл в его футбол. Думаю, Моуринью не очень нравится его стиль. Тем не менее мне нравились тренировки Моуринью», — цитирует Швайнштайгера Daily Mail.
Швайнштайгер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 год, после чего перешёл в «Чикаго Файр», а через два года завершил профессиональную карьеру. До перехода в стан «красных дьяволов» немец на протяжении 15 лет защищал цвета мюнхенской «Баварии».
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