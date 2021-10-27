Хави привёл «Аль-Садд» к клубному рекорду

«Аль-Садд», который тренирует Хави не проигрывает 34 матча в национальном чемпионате. Это новый клубный рекорд. Об этом сообщает Marca.

«Аль-Садд» обыграл «Умм-Салаль» (3:1) в рамках 7-го тура чемпионата Катара. Этот матч помог Хави и его команде достигнуть нового рекорда.

Хави возглавил «Аль-Садд» в 2019 году. За это время с клубом он выиграл чемпионат Катара 2020/21, дважды Кубок наследного принца Катара (2020, 2021), Кубок шейха Яссима в 2019, дважды Кубок эмира Катара (2020, 2021) и Кубок звёзд Катара 2019/20.

Ранее испанец выступал за «Аль-Садд» в качестве игрока. За 82 матча игрок отличился 21 забитым мячом. Также сумел выиграть четыре титула.

В нынешнем чемпионате под руководством Хави клуб занимает первое место, имея отрыв в три очка от «Аль-Духаиля».