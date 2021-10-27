Хави привёл «Аль-Садд» к клубному рекорду

«Аль-Садд», который тренирует Хави не проигрывает 34 матча в национальном чемпионате. Это новый клубный рекорд. Об этом сообщает Marca.
«Аль-Садд» обыграл «Умм-Салаль» (3:1) в рамках 7-го тура чемпионата Катара. Этот матч помог Хави и его команде достигнуть нового рекорда.
Хави возглавил «Аль-Садд» в 2019 году. За это время с клубом он выиграл чемпионат Катара 2020/21, дважды Кубок наследного принца Катара (2020, 2021), Кубок шейха Яссима в 2019, дважды Кубок эмира Катара (2020, 2021) и Кубок звёзд Катара 2019/20.
Ранее испанец выступал за «Аль-Садд» в качестве игрока. За 82 матча игрок отличился 21 забитым мячом. Также сумел выиграть четыре титула.
В нынешнем чемпионате под руководством Хави клуб занимает первое место, имея отрыв в три очка от «Аль-Духаиля».
- 27 октября 2021
-
02:55
-
02:39
-
02:24
-
02:07
-
01:36
-
01:02
-
00:52
-
00:51
-
00:43
-
00:32
-
00:22
-
00:21
-
00:12
-
00:09
- 26 октября 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:51
-
23:42
-
23:38
-
23:20
-
23:01
-
22:51
-
22:47
-
22:34
-
22:33
-
22:27
-
22:21
-
22:15
-
22:02
-
21:56
-
21:48
-
21:42
-
21:39
-
21:28
-
21:26