Венгер не считает, что переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» был ошибкой

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался об игре португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я бы не сказал, что его переход был ошибкой, но определённо было эмоциональное воздействие, потому что он был фантастическим игроком. Нет, я считаю, что Роналду всё ещё может забивать нужные голы. Сможет ли он проводить каждые игры с очень высокой интенсивностью? Сегодня это, конечно, не так, но давайте не будем забывать, что он был героем три дня назад.

Когда вы покупаете такого игрока, секрет в балансе команды. Роналду может выигрывать для вас матчи, но вам нужно создать вокруг него баланс», — приводит слова Венгера Metro.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду принял участие в шести матчах, в которых забил 3 гола. Также на его счету 3 гола в 3 матчах в Лиге чемпионов.