Дюков: надеюсь, удастся избежать приостановки РПЛ

Президент РФС Александр Дюков оценил вероятность приостановки Российской Премьер-Лиги из-за ситуации с антиковидными ограничениями.

«Приостановка чемпионата не обсуждалась, надеюсь, удастся этого избежать. Как сказал Чернышенко, отмены спортивных соревнований во время нерабочих дней не будет. Что касается зрителей в каждом регионе, то все решения будут приниматься индивидуально», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за обострения эпидситуации. Главы регионов могут на свое усмотрение принимать решение о досрочном введении или продлении режима нерабочих дней с учетом обстановки.