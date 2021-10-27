Дюков: надеюсь, удастся избежать приостановки РПЛ
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Президент РФС Александр Дюков оценил вероятность приостановки Российской Премьер-Лиги из-за ситуации с антиковидными ограничениями.
«Приостановка чемпионата не обсуждалась, надеюсь, удастся этого избежать. Как сказал Чернышенко, отмены спортивных соревнований во время нерабочих дней не будет. Что касается зрителей в каждом регионе, то все решения будут приниматься индивидуально», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за обострения эпидситуации. Главы регионов могут на свое усмотрение принимать решение о досрочном введении или продлении режима нерабочих дней с учетом обстановки.
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