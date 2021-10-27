Стали известны требования Рюдигера по зарплате, которую он хочет получать в «Челси»
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Стали известны требования немецкого защитника «Челси» Антонио Рюдигера по зарплате.
Футболист хотел бы получать € 12 млн в год до уплаты налогов. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере». Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет подписать контракт с защитником, который летом может стать свободным агентом.
Напомним, между «Челси» и игроком существуют разногласия в вопросе заработной платы футболиста. Главный тренер «Челси» Томас Тухель говорил, что рассчитывает на своего соотечественника. Он уже сообщил руководителям клуба о желании сохранить игрока. Рюдигер защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт». С 2014 года он вызывается в сборную Германии.
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