Форвард «Реала» Родриго: недоволен тем, что было в «эль класико»
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Нападающий мадридского «Реала» Родриго прокомментировал результат матча 10-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Барселоной».
«Я недоволен тем, чтобы было в «эль класико», я хочу большего. Конечно, отметка в 50 матчей в Ла Лиге важна для меня. Я молод, это лишь мой третий сезон, а я уже достиг этой отметки. Надеюсь, что смогу продолжать в том же духе и помогать «Реалу». Мы находимся в хорошем состоянии, команда развивается. Мы стремимся играть лучше с каждым следующим матчем», — приводит слова Родриго Goal.com.
Напомним, матч «Барселона» — «Реал» завершился победой «сливочных» со счётом 2:1. За «Реал» забили защитник Давид Алаба и полузащитник Лукас Васкес. За каталонцев отличился нападающий Серхио Агуэро.
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