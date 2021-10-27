Форвард «Реала» Родриго: недоволен тем, что было в «эль класико»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго прокомментировал результат матча 10-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Барселоной».



«Я недоволен тем, чтобы было в «эль класико», я хочу большего. Конечно, отметка в 50 матчей в Ла Лиге важна для меня. Я молод, это лишь мой третий сезон, а я уже достиг этой отметки. Надеюсь, что смогу продолжать в том же духе и помогать «Реалу». Мы находимся в хорошем состоянии, команда развивается. Мы стремимся играть лучше с каждым следующим матчем», — приводит слова Родриго Goal.com.

Напомним, матч «Барселона» — «Реал» завершился победой «сливочных» со счётом 2:1. За «Реал» забили защитник Давид Алаба и полузащитник Лукас Васкес. За каталонцев отличился нападающий Серхио Агуэро.