Легенда «Барселоны» — о поражении каталонцев в «класико»: это команда без головы и ног

Легендарный футболист «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес прокомментировал поражение каталонского клуба в матче 10-го тура испанской Примеры с «Реалом».
«Это не так команда, которая была несколько лет назад. Она не играет в том же стиле. Им не хватает агрессии, и они не играют как команда. Слишком многие игроки не соответствуют уровню клуба. Это команда без головы и ног.
У «Барселоны» что-то получается в атаке, но полный беспорядок в обороне. Так они не смогут добиться прогресса. Если бы Мадрид хотел, они бы забили четыре. Клуб не может существовать за счёт ребенка, который играет только полтора года (Ансу Фати)», — цитирует экс-игрока AS.
Напомним, матч «Барселона» — «Реал» завершился победой «сливочных» со счётом 2:1. За «Реал» забили защитник Давид Алаба и полузащитник Лукас Васкес. За каталонцев отличился нападающий Серхио Агуэро.
- 25 октября 2021
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