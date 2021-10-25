Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легенда «Барселоны» — о поражении каталонцев в «класико»: это команда без головы и ног

Легенда «Барселоны» — о поражении каталонцев в «класико»: это команда без головы и ног
Комментарии

Легендарный футболист «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес прокомментировал поражение каталонского клуба в матче 10-го тура испанской Примеры с «Реалом».

«Это не так команда, которая была несколько лет назад. Она не играет в том же стиле. Им не хватает агрессии, и они не играют как команда. Слишком многие игроки не соответствуют уровню клуба. Это команда без головы и ног.

У «Барселоны» что-то получается в атаке, но полный беспорядок в обороне. Так они не смогут добиться прогресса. Если бы Мадрид хотел, они бы забили четыре. Клуб не может существовать за счёт ребенка, который играет только полтора года (Ансу Фати)», — цитирует экс-игрока AS.

Напомним, матч «Барселона» — «Реал» завершился победой «сливочных» со счётом 2:1. За «Реал» забили защитник Давид Алаба и полузащитник Лукас Васкес. За каталонцев отличился нападающий Серхио Агуэро.

Новость по теме
«Барселона» — «Реал»: видеообзор победы «сливочных» в «эль класико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021