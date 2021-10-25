Легенда «Барселоны» — о поражении каталонцев в «класико»: это команда без головы и ног

Легендарный футболист «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес прокомментировал поражение каталонского клуба в матче 10-го тура испанской Примеры с «Реалом».



«Это не так команда, которая была несколько лет назад. Она не играет в том же стиле. Им не хватает агрессии, и они не играют как команда. Слишком многие игроки не соответствуют уровню клуба. Это команда без головы и ног.



У «Барселоны» что-то получается в атаке, но полный беспорядок в обороне. Так они не смогут добиться прогресса. Если бы Мадрид хотел, они бы забили четыре. Клуб не может существовать за счёт ребенка, который играет только полтора года (Ансу Фати)», — цитирует экс-игрока AS.



Напомним, матч «Барселона» — «Реал» завершился победой «сливочных» со счётом 2:1. За «Реал» забили защитник Давид Алаба и полузащитник Лукас Васкес. За каталонцев отличился нападающий Серхио Агуэро.