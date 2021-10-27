Мурад Мусаев возглавит «Сабах». Команда занимает последнее место в чемпионате Азербайджана

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев согласился возглавить азербайджанский «Сабах». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время стороны подпишут контракт.

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу Мусаев встретился с представителями «Сабаха» в Баку и посетил базу азербайджанского клуба.

Напомним, руководство «Краснодара» после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 приняло отставку Мурада Мусаева с поста главного тренера команды. Главным тренером краснодарцев стал белорусский специалист Виктор Гончаренко, ушедший из московского ЦСКА.

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