«Нижний Новгород» минимально обыграл «Факел» в Кубке России

Сегодня, 27 октября, состоялся матч Кубка России между воронежским «Факелом» и «Нижним Новгородом» из одноимённого города. Команды встречались на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей поля.

Единственный гол в матче на 40-й минуте прямым ударом со штрафного забил игрок «Нижнего Новгорода» Илья Берковский. Благодаря этому забитому мячу подопечные Александра Кержакова вышли в 1/8 Кубка России. Соперник нижегородцев по турниру определится позднее.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым. В качестве резервного рефери выступал Олег Соколов.

В параллельном матче «КАМАЗ» обыграл «Урал» (1:0) и вышел в 1/8 финала Кубка России.