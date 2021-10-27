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Санти Касорла: Катар — изумительная страна

Санти Касорла: Катар — изумительная страна
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Полузащитник «Аль-Садда» Санти Касорла рассказал о жизни в Катаре.

«Когда появился вариант с переездом в Катар, Хави сообщил мне о том, что представляет из себя страна. Он приехал на 2 года и пробыл там более 5 лет. Моя семья счастлива, и качество жизни в стране очень высокое. Это изумительная страна, а многие судят о ней, ничего не зная. Да, я счастлив в Катаре. Больше всего меня привлекает спокойствие чемпионата без больших физических нагрузок. И потом, иметь Хави в качестве тренера бесценно. Меня очень привлекала эта идея, когда я переезжал сюда. Я стараюсь уважать его решения в полной мере. Теперь он со своим персоналом в своей раздевалке, а я — с игроками в нашей», — приводит слова Касорлы Marca.

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