Санти Касорла: Катар — изумительная страна
Поделиться
Полузащитник «Аль-Садда» Санти Касорла рассказал о жизни в Катаре.
«Когда появился вариант с переездом в Катар, Хави сообщил мне о том, что представляет из себя страна. Он приехал на 2 года и пробыл там более 5 лет. Моя семья счастлива, и качество жизни в стране очень высокое. Это изумительная страна, а многие судят о ней, ничего не зная. Да, я счастлив в Катаре. Больше всего меня привлекает спокойствие чемпионата без больших физических нагрузок. И потом, иметь Хави в качестве тренера бесценно. Меня очень привлекала эта идея, когда я переезжал сюда. Я стараюсь уважать его решения в полной мере. Теперь он со своим персоналом в своей раздевалке, а я — с игроками в нашей», — приводит слова Касорлы Marca.
Новость по теме«Пари-Сен-Жермен» предлагал Ансу Фати зарплату € 15 млн в год
Комментарии
- 27 октября 2021
-
21:13
-
21:08
-
20:53
-
20:53
-
20:49
-
20:39
-
20:33
-
20:21
-
20:11
-
19:53
-
19:32
-
19:30
-
19:26
-
19:21
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:39
-
18:36
-
18:25
-
18:19
-
17:57
-
17:56
-
17:40
-
17:37
-
17:29
-
17:15
-
17:09
-
16:57
-
16:55
-
16:44
-
16:24
-
16:22
-
16:01
Партнерский контент