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Московское «Торпедо» обыграло «Ростов» в Кубке России

Московское «Торпедо» обыграло «Ростов» в Кубке России
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Сегодня, 27 октября, в рамках Кубка России встречались московское «Торпедо» и «Ростов». Матч проходил на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу московской команды.

Первый гол в матче забил нападающий «Торпедо» Амур Калмыков. На 91-й минуте преимущество москвичей упрочил его одноклубник — Тимур Абдрашитов. После прострела он отправил мяч под перекладину ворот соперника. На 48-й минуте игрок ростовчан Кирилл Щетинин не забил пенальти, а спустя 13 минут футболист «Ростова» Максим Турищев получил прямую красную карточку.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. В качестве резервного рефери выступал Игорь Капленков.

Кубок России. Группа 5
27 октября 2021, среда. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Калмыков – 60'   2:0 Абдрашитов – 90+1'
Удаления: нет / Турищев – 61'
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