Московское «Торпедо» обыграло «Ростов» в Кубке России

Сегодня, 27 октября, в рамках Кубка России встречались московское «Торпедо» и «Ростов». Матч проходил на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу московской команды.

Первый гол в матче забил нападающий «Торпедо» Амур Калмыков. На 91-й минуте преимущество москвичей упрочил его одноклубник — Тимур Абдрашитов. После прострела он отправил мяч под перекладину ворот соперника. На 48-й минуте игрок ростовчан Кирилл Щетинин не забил пенальти, а спустя 13 минут футболист «Ростова» Максим Турищев получил прямую красную карточку.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. В качестве резервного рефери выступал Игорь Капленков.