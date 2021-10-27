Московское «Торпедо» обыграло «Ростов» в Кубке России
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Сегодня, 27 октября, в рамках Кубка России встречались московское «Торпедо» и «Ростов». Матч проходил на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу московской команды.
Первый гол в матче забил нападающий «Торпедо» Амур Калмыков. На 91-й минуте преимущество москвичей упрочил его одноклубник — Тимур Абдрашитов. После прострела он отправил мяч под перекладину ворот соперника. На 48-й минуте игрок ростовчан Кирилл Щетинин не забил пенальти, а спустя 13 минут футболист «Ростова» Максим Турищев получил прямую красную карточку.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. В качестве резервного рефери выступал Игорь Капленков.
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