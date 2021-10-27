«Райо Вальекано» — «Барселона»: Фалькао открыл счёт

В матче 11-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимает «Барселону». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. К перерыву счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Райо Вальекано» — «Барселона».

На 30-й минуте встречи нападающий «Райо Вальекано» Фалькао открыл счёт. Результативную передачу отдал форвард Оскар Трехо.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему помогают ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Хосе Гарсия Гомес.

«Райо Вальекано» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (11) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», набравший 21 очко в 10 встречах. Действующим чемпионом Испании является «Атлетико».