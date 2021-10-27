«Севилья» избежала поражения в матче с «Мальоркой» и возглавила таблицу испанской Примеры
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В матче 11-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 22-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Мальорки» Антонио Санчес. На 73-й минуте хавбек «Севильи» Эрик Ламела сравнял счёт. В компенсированное время встречи защитник «Мальорки» Хауме Коста получил прямую красную карточку и был удалён с поля. Через несколько минут хавбек «Севильи» Лукас Окампос отправил мяч в ворота соперника, однако гол был отменён после просмотра VAR.
«Севилья» набрала 21 очко и поднялась на 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Мальорка» (13) — на 12-м месте. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».
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