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«Севилья» избежала поражения в матче с «Мальоркой» и возглавила таблицу испанской Примеры

«Севилья» избежала поражения в матче с «Мальоркой» и возглавила таблицу испанской Примеры
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В матче 11-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 22-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Мальорки» Антонио Санчес. На 73-й минуте хавбек «Севильи» Эрик Ламела сравнял счёт. В компенсированное время встречи защитник «Мальорки» Хауме Коста получил прямую красную карточку и был удалён с поля. Через несколько минут хавбек «Севильи» Лукас Окампос отправил мяч в ворота соперника, однако гол был отменён после просмотра VAR.

«Севилья» набрала 21 очко и поднялась на 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Мальорка» (13) — на 12-м месте. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».

Испания - Примера. 11-й тур
27 октября 2021, среда. 20:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Санчес – 22'   1:1 Ламела – 73'
Удаления: Коста – 90+2' / нет
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