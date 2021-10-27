Гончаренко объяснил поражение от «Кубани»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился мыслями после поражения от «Кубани» (0:3) в матче группового этапа Кубка России.
«Ну, это дерби, это Кубок. Был вал негативных моментов против нас: гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка, травмы. Сегодня всё это слилось воедино. В поражении много причин, мне сложно выделить одну главную. Не думаю, что сложно будет собраться на матч РПЛ. Будет несколько новых игроков, а как показывает практика, это наши основные футболисты. В первую очередь это Крыховяк», — приводит слова тренера «Матч ТВ».
Счёт в матче на 6-й минуте открыл Максим Лаук. Футболист левой ногой закрутил мяч в верхний угол ворот. Вратарь не успел среагировать на удар. На 23-й минуте игроки «Кубани» упрочили своё преимущество. Василий Алейников заметил, что голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев вышел из ворот, и с 40 метров отправил мяч в сетку ворот. На 63-й минуте Лаук оформил дубль. Максим получил мяч на входе в штрафную и пробил в дальний угол ворот соперника.
- 27 октября 2021
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