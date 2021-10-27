«Кубань» разгромила «Краснодар» в Кубке России
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Сегодня, 27 октября, в рамках Кубка России встречались «Кубань» и «Краснодар». Матч прошёл на стадионе «Кубань». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
Счёт в матче на 6-й минуте открыл Максим Лаук. Футболист левой ногой закрутил мяч в верхний угол ворот. Вратарь не успел среагировать на удар. На 23-й минуте игроки «Кубани» упрочили своё преимущество. Василий Алейников заметил, что голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев вышел из ворот, и с 40 метров отправил мяч в сетку ворот. На 63-й минуте Лаук оформил дубль. Максим получил мяч на входе в штрафную и пробил в дальний угол ворот соперника.
Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Евгением Турбиным. «Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
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