«Фиорентина» без Кокорина в составе минимально уступила «Лацио»
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Сегодня на стадионе «Олимпико» римский «Лацио» принимал флорентийскую «Фиорентину». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу римлян.
На 52-й минуте единственный гол в матче забил Педро Родригес. Ему ассистировал Сергей Милинкович-Савич. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на игру.
Италия - Серия А. 10-й тур
27 октября 2021, среда. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Родригес – 52'
Сегодня, 27 октября, состоялась игра чемпионата Италии между «Эмполи» и «Интером». Команды встречались на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей поля.
На 34-й минуте счёт в матче открыл Данило Д'Амброзио после паса Алексиса Санчеса. На 66-й минуте Федерико Димарко упрочил преимущество «Интера». Лаутаро Мартинес выступил в качестве ассистента.
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