Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» без Кокорина в составе минимально уступила «Лацио»

«Фиорентина» без Кокорина в составе минимально уступила «Лацио»
Комментарии

Сегодня на стадионе «Олимпико» римский «Лацио» принимал флорентийскую «Фиорентину». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу римлян.

На 52-й минуте единственный гол в матче забил Педро Родригес. Ему ассистировал Сергей Милинкович-Савич. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на игру.

Италия - Серия А. 10-й тур
27 октября 2021, среда. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Родригес – 52'

Сегодня, 27 октября, состоялась игра чемпионата Италии между «Эмполи» и «Интером». Команды встречались на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей поля.

На 34-й минуте счёт в матче открыл Данило Д'Амброзио после паса Алексиса Санчеса. На 66-й минуте Федерико Димарко упрочил преимущество «Интера». Лаутаро Мартинес выступил в качестве ассистента.

Италия - Серия А. 10-й тур
27 октября 2021, среда. 21:45 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Д'Амброзио – 34'   0:2 Димарко – 66'
Удаления: Риччи – 52' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021