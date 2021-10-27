«Фиорентина» без Кокорина в составе минимально уступила «Лацио»

Сегодня на стадионе «Олимпико» римский «Лацио» принимал флорентийскую «Фиорентину». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу римлян.

На 52-й минуте единственный гол в матче забил Педро Родригес. Ему ассистировал Сергей Милинкович-Савич. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на игру.

Сегодня, 27 октября, состоялась игра чемпионата Италии между «Эмполи» и «Интером». Команды встречались на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей поля.

На 34-й минуте счёт в матче открыл Данило Д'Амброзио после паса Алексиса Санчеса. На 66-й минуте Федерико Димарко упрочил преимущество «Интера». Лаутаро Мартинес выступил в качестве ассистента.