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IFAB рекомендовал сделать постоянным правило пяти замен

IFAB рекомендовал сделать постоянным правило пяти замен
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Консультативные группы Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) выступили с рекомендацией сделать постоянным правило, позволяющее командам делать по пять замен за матч, сообщается на официальном сайте организации.

Рекомендация была сформулирована после того, как в организацию поступил ряд обращений от различных футбольных федераций, лиг и других сторон. Отмечается, что в руководстве турниров смогут самостоятельно принимать решения об увеличении количества замен в зависимости от потребностей соревнований.

Напомним, правило пяти замен в футболе было введено в мае 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Позже действие правила было продлено до конца сезона-2020/2021, а после — до 31 декабря 2022 года.

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