Хави — фаворит на пост главного тренера «Барселоны». Клуб возобновил с ним контакты

41-летний экс-капитан каталонской «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий катарский клуб «Аль-Садд», является фаворитом на пост главного тренера сине-гранатовых после отставки нидерландского специалиста Рональда Кумана с этой должности. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, «Барселона» вновь возобновила контакты с Хави в течение последних нескольких недель. Сейчас стороны находятся в ожидании продолжения переговоров. В качестве альтернативы Хави рассматривается 48-летний наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Напомним, Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании, заняв 3-е место в чемпионате Испании.