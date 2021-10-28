Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави — фаворит на пост главного тренера «Барселоны». Клуб возобновил с ним контакты

Хави — фаворит на пост главного тренера «Барселоны». Клуб возобновил с ним контакты
Комментарии

41-летний экс-капитан каталонской «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий катарский клуб «Аль-Садд», является фаворитом на пост главного тренера сине-гранатовых после отставки нидерландского специалиста Рональда Кумана с этой должности. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, «Барселона» вновь возобновила контакты с Хави в течение последних нескольких недель. Сейчас стороны находятся в ожидании продолжения переговоров. В качестве альтернативы Хави рассматривается 48-летний наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Напомним, Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании, заняв 3-е место в чемпионате Испании.

Новость по теме
«Барселона» объявила об отставке Рональда Кумана с должности главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021