«Милан» может приобрести игрока «Марселя» Камара в качестве замены Кессье

Итальянский «Милан» планирует подписать футболиста «Марселя» Бубакара Камара в случае ухода из команды Франка Кессье. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, с Камара уже связывались два английских клуба, а «Марсель», в свою очередь, предлагал продление контракта, однако футболист выразил желание перейти именно в «Милан».
21-летний французский полузащитник является воспитанником «Марселя». В нынешнем сезоне игрок провёл в чемпионате Франции 10 матчей (семь – в основе), забил гол и получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с «Марселем» истекает летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что английский «Ньюкасл Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Франку Кессье. Контракт хавбека с россонери истекает в конце сезона, и клуб пока не делал заявлений о его возможном продлении.
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