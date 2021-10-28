Куман получит неустойку € 12 млн за увольнение из «Барселоны»

Рональд Куман получит крупную неустойку за увольнение из «Барселоны». Сине-гранатовые выплатят нидерландском специалисту € 12 млн за преждевременное расторжение контракта, информирует El Pais.
Напомним, Куман был отправлен в отставку после поражения «Барселоны» в матче 11-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:1). Рональд возглавил каталонцев в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 «Барселона» под его руководством выиграла Кубок Испании и заняла 3-е место в чемпионате страны.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» набрала за 11 туров 15 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.
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