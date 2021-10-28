«Бавария» интересуется форвардом «Наполи» Осимхеном

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в Германии. В услугах 22-летнего нигерийца заинтересована мюнхенская «Бавария», информирует Calciomercato.
Согласно сведениям источника, «Бавария» рассчитывает подписать Осимхена следующим летом. Руководство «Наполи» планирует выручить за Виктора не менее € 100 млн.
Напомним, ранее сообщалось, что Осимхен может стать игроком английских «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанского «Реала» или французского «Пари-Сен-Жермен».
Напомним, сумма трансфера Виктора Осимхена из «Лилля» в «Наполи» составила € 50 млн. Нигерийский форвард выступал за французский клуб с августа 2019 года. «Лилль» купил Виктора у бельгийского «Шарлеруа» за € 14 млн. В минувшем сезоне Виктор принял участие в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 21-летний футболист записал в свой актив 18 голов и 6 результативных передач.
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