Фабио Капелло назвал главные недостатки Алексея Миранчука

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил уровень полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и назвал его главные недостатки.

«Миранчук — сильный игрок, но у него не получается раскрыть свои индивидуальные качества. Главная проблема в том, что он не всегда хорошо готов физически, медленно принимает решения на поле. Но это могут быть и проблемы с психологией.

Стоит ли Алексею уходить в аренду? Я не могу говорить за него. Сейчас Миранчук работает под руководством отличного специалиста Джан Пьеро Гасперини, многие игроки об этом только мечтают», — приводит слова Капелло Sport24.

Напомним, недавно Алексей Миранчук был признан худшим игроком «Аталанты» в двух матчах подряд. Речь об игре 9-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:1) и матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:3).