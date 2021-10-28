Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Капелло назвал главные недостатки Алексея Миранчука

Фабио Капелло назвал главные недостатки Алексея Миранчука
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил уровень полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и назвал его главные недостатки.

«Миранчук — сильный игрок, но у него не получается раскрыть свои индивидуальные качества. Главная проблема в том, что он не всегда хорошо готов физически, медленно принимает решения на поле. Но это могут быть и проблемы с психологией.

Стоит ли Алексею уходить в аренду? Я не могу говорить за него. Сейчас Миранчук работает под руководством отличного специалиста Джан Пьеро Гасперини, многие игроки об этом только мечтают», — приводит слова Капелло Sport24.

Напомним, недавно Алексей Миранчук был признан худшим игроком «Аталанты» в двух матчах подряд. Речь об игре 9-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:1) и матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Новость по теме
Миранчук признан худшим игроком «Аталанты» во втором матче подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021