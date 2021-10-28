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Журналист BBC опроверг слухи о том, что Фергюсон приезжал на базу поддержать Сульшера

Журналист BBC опроверг слухи о том, что Фергюсон приезжал на базу поддержать Сульшера
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Журналист BBC Саймон Стоун в своём «твиттере» опроверг слухи о том, что бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон посещал базу клуба специально для того, чтобы поддержать нынешнего главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

По информации источника, Фергюсон действительно приезжал на базу, но лишь для того, чтобы примерить новый клубный костюм. Кроме того, другие члены правления также приезжали на базу, а событие было запланировано довольно давно. Во время своего пребывания Фергюсон не виделся ни с Сульшером, ни с футболистами.

Ранее сообщалось, что Сульшер в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.

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