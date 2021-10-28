Журналист BBC опроверг слухи о том, что Фергюсон приезжал на базу поддержать Сульшера

Журналист BBC Саймон Стоун в своём «твиттере» опроверг слухи о том, что бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон посещал базу клуба специально для того, чтобы поддержать нынешнего главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
По информации источника, Фергюсон действительно приезжал на базу, но лишь для того, чтобы примерить новый клубный костюм. Кроме того, другие члены правления также приезжали на базу, а событие было запланировано довольно давно. Во время своего пребывания Фергюсон не виделся ни с Сульшером, ни с футболистами.
Ранее сообщалось, что Сульшер в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.
- 28 октября 2021
-
13:52
-
13:49
-
13:46
-
13:42
-
13:33
-
13:25
-
12:58
-
12:54
-
12:38
-
12:25
-
12:12
-
12:02
-
11:54
-
11:33
-
11:28
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:23
-
10:06
-
09:50
-
09:49
-
09:47
-
09:28
-
09:23
-
08:54
-
08:30
-
08:05
-
02:25
-
01:38
-
01:24
-
00:46
-
00:24
-
00:22