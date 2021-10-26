Алекс Фергюсон присутствовал на тренировке «Манчестер Юнайтед», чтобы поддержать Сульшера

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон приехал на базу клуба в Каррингтон, чтобы поддержать и защитить нынешнего наставника «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации журналиста, руководство «Манчестер Юнайтед» готово дать норвежцу ещё один шанс в матче с «Тоттенхэмом» и, возможно, норвежец будет руководить коллективом в играх с «Аталантой» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Сульшер в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.