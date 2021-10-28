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«Реал» предложил Азара двум клубам АПЛ

«Реал» предложил Азара двум клубам АПЛ
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Форвард мадридского «Реала» Эден Азар во время зимнего трансферного окна может сменить клубную прописку, сообщает ESPN. По данным источника, мадридцы направили предложения о переходе игрока «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед».

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что не считает Азара твёрдым игроком основы команды. Итальянец признал, что Азар не обладает в команде звёздным статусом.

За мадридский клуб бельгиец выступает с 2019 года. В общей сложности он провёл за команду 52 матча и забил пять мячей. В нынешнем сезоне бельгийский футболист в чемпионате Испании сыграл в восьми матчах и сделал одну результативную передачу.

Напомним, Азар перешёл в «Реал» из «Челси». Ранее английские СМИ утверждали, что лондонцы заинтересованы в возвращении игрока.

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