«Реал» предложил Азара двум клубам АПЛ

Форвард мадридского «Реала» Эден Азар во время зимнего трансферного окна может сменить клубную прописку, сообщает ESPN. По данным источника, мадридцы направили предложения о переходе игрока «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед».



Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что не считает Азара твёрдым игроком основы команды. Итальянец признал, что Азар не обладает в команде звёздным статусом.



За мадридский клуб бельгиец выступает с 2019 года. В общей сложности он провёл за команду 52 матча и забил пять мячей. В нынешнем сезоне бельгийский футболист в чемпионате Испании сыграл в восьми матчах и сделал одну результативную передачу.



Напомним, Азар перешёл в «Реал» из «Челси». Ранее английские СМИ утверждали, что лондонцы заинтересованы в возвращении игрока.

Новость по теме Анчелотти — об Азаре: иногда тренер предпочитает других игроков