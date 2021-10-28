«Реал» предложил Азара двум клубам АПЛ

Форвард мадридского «Реала» Эден Азар во время зимнего трансферного окна может сменить клубную прописку, сообщает ESPN. По данным источника, мадридцы направили предложения о переходе игрока «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед».
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что не считает Азара твёрдым игроком основы команды. Итальянец признал, что Азар не обладает в команде звёздным статусом.
За мадридский клуб бельгиец выступает с 2019 года. В общей сложности он провёл за команду 52 матча и забил пять мячей. В нынешнем сезоне бельгийский футболист в чемпионате Испании сыграл в восьми матчах и сделал одну результативную передачу.
Напомним, Азар перешёл в «Реал» из «Челси». Ранее английские СМИ утверждали, что лондонцы заинтересованы в возвращении игрока.
- 28 октября 2021
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