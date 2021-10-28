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«Барселона» хочет избавиться от Люка де Йонга зимой

«Барселона» хочет избавиться от Люка де Йонга зимой
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Нападающий Люк де Йонг может покинуть «Барселону» в зимнее трансферное окно. Об этом информирует Sport.es

По информации источника, после увольнения тренера Рональда Кумана, настаивавшего на трансфере 31-летнего игрока, нападающий больше не входит в планы каталонского клуба. Каталонцы попытаются обеспечить трансфер Люка де Йонга в январе.

Напомним, «Барселона» арендовала де Йонга на сезон у «Севильи» минувшим летом. По правилам футболист не может играть за три команды в течение сезона. Однако нападающий не провёл ни одного матча за «Севилью» в текущем розыгрыше чемпионата, поэтому переход в другой клуб возможен при согласии всех сторон. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании голландец забил за «Барселону» 1 гол.

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