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Филимонов: «Спартак» по игре и таблице превратился в середняка

Филимонов: «Спартак» по игре и таблице превратился в середняка
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Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов высказался об ухудшении результатов команды в последние годы. Вратарь признал, что сейчас «Спартак» соответствует уровню середняка РПЛ.

«Превратился ли «Спартак» в середняка? По игре и таблице — да. Объективный факт.

Это не вина Руя Витории — его беда. Виноваты люди, которые его приглашали. Как я вижу по картинке, он пытается что-то сделать, изменить. Но в сложившейся ситуации многие тренеры выглядели бы людьми, не понимающими, куда попали. Менеджмент у «Спартака» такой, что нет понимания, что произойдёт через неделю или месяц. Вопрос больше к этим людям, чем к тренеру», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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