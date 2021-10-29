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Сампаоли хочет видеть Видаля в «Марселе»

Сампаоли хочет видеть Видаля в «Марселе»
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Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли заинтересован в переходе в команду полузащитника «Интера» Артуро Видаля, сообщает RMC Sport. 34-летний чилиец станет свободным агентом по окончании нынешнего сезона.

В сезоне-2021/2022 Видаль редко появляется на поле. Он принял участие лишь в четырёх матчах Серии А и двух играх Лиги чемпионов. По всей видимости, «Интер» не станет продлевать контракт с возрастным футболистом.

Главный тренер «Марселя» хорошо знаком с Видалем. Ранее Сампаоли возглавлял сборную Чили, в которой важную роль играл полузащитник. Под руководством Сампаоли сборная Чили выиграла Кубок Америки в 2015 году.

При этом Видаль неоднократно положительно отзывался о Сампаоли. Чилийский полузащитник отмечал прямоту специалиста, а также говорил, что с помощью тренера значительно вырос как футболист и личность.

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