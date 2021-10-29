Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович пропустит матч с ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды к матчу 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча запланирована на 30 октября.
«Готовимся в штатном режиме. Понятно, что для нас сейчас каждая игра является очень важной, ответственной, независимо от соперника. Понятно, что, когда ты не побеждаешь, у тебя эмоциональный фон не самый лучший, но, с другой стороны, это наша работа, мы обязаны в любом состоянии в хорошем настроении подойти к игре.
Деспотович пока не готовится к ближайшим играм. Сроки его восстановления будут понятны позже.
Повторюсь, у нас каждая игра крайне важная. Неважно, в ноябре она или в декабре. Есть общепринятая тренерская философская мысль, что самый важный матч — это следующий», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 29 октября 2021
-
12:42
-
12:38
-
12:15
-
11:59
-
11:59
-
11:46
-
11:35
-
11:32
-
11:29
-
11:16
-
11:10
-
11:10
-
10:54
-
10:47
-
10:40
-
10:39
-
10:34
-
10:22
-
10:20
-
10:11
-
10:02
-
10:00
-
09:33
-
08:35
-
03:57
-
03:34
-
03:15
-
02:54
-
02:17
-
01:53
-
01:32
-
00:59
-
00:50
-
00:31
-
00:27