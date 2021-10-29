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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович пропустит матч с ЦСКА

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович пропустит матч с ЦСКА
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды к матчу 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча запланирована на 30 октября.

«Готовимся в штатном режиме. Понятно, что для нас сейчас каждая игра является очень важной, ответственной, независимо от соперника. Понятно, что, когда ты не побеждаешь, у тебя эмоциональный фон не самый лучший, но, с другой стороны, это наша работа, мы обязаны в любом состоянии в хорошем настроении подойти к игре.

Деспотович пока не готовится к ближайшим играм. Сроки его восстановления будут понятны позже.

Повторюсь, у нас каждая игра крайне важная. Неважно, в ноябре она или в декабре. Есть общепринятая тренерская философская мысль, что самый важный матч — это следующий», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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