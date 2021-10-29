Зотов: с ЦСКА будем играть только на победу. У «Рубина» неудачная серия, но не вешаем нос

Защитник футбольного клуба «Рубин» Георгий Зотов поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча запланирована на 30 октября.
«Соперник идёт в лидерах, очень качественная команда. Будет очень тяжёлый матч, хотя в нашем чемпионате нет лёгких матчей. Со всеми соперниками очень тяжело. Тем не менее будем выходить и играть только на победу.
Ноябрь будет важен, потому что много очков до этого потеряли. Кровь из носу нужно выигрывать, чтобы остаться в лидирующей группе.
ЦСКА на днях играл матч Кубка России, но это не скажется на физическом состоянии. У нас, наоборот, когда был еврокубок, мы набирали очки, а когда начался недельный цикл, очки стали набирать труднее. Так что не думаю, что от этого зависит.
У «Рубина» серия неудачная, но никто не вешает нос, всё в наших силах», — цитирует Зотова пресс-служба «Рубина».
- 29 октября 2021
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