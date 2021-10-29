Воронин: хотим дать бой «Зениту». «Динамо» едет в Санкт-Петербург за очками

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 29 октября. Старт игры — в 19:00 мск.



«Зенит» теряет очки так же, как и все команды. Они проиграли два матча, мы проигрывали «Нижнему Новгороду» и «Крыльям», все остальные тоже теряют очки. Сезон ещё длинный, так что чемпионат должен быть интересным. Хотим провести хорошую игру в Питере, дать бой «Зениту». Едем туда за очками», — цитируют Воронина «Известия».



«Зенит» набрал 26 очков за 12 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (23) — на второй позиции. Клуб опережает ЦСКА (23) по дополнительным показателям.