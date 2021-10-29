Воронин: хотим дать бой «Зениту». «Динамо» едет в Санкт-Петербург за очками
Поделиться
Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 29 октября. Старт игры — в 19:00 мск.
«Зенит» теряет очки так же, как и все команды. Они проиграли два матча, мы проигрывали «Нижнему Новгороду» и «Крыльям», все остальные тоже теряют очки. Сезон ещё длинный, так что чемпионат должен быть интересным. Хотим провести хорошую игру в Питере, дать бой «Зениту». Едем туда за очками», — цитируют Воронина «Известия».
«Зенит» набрал 26 очков за 12 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (23) — на второй позиции. Клуб опережает ЦСКА (23) по дополнительным показателям.
Комментарии
- 29 октября 2021
-
12:42
-
12:38
-
12:15
-
11:59
-
11:59
-
11:46
-
11:35
-
11:32
-
11:29
-
11:16
-
11:10
-
11:10
-
10:54
-
10:47
-
10:40
-
10:39
-
10:34
-
10:22
-
10:20
-
10:11
-
10:02
-
10:00
-
09:33
-
08:35
-
03:57
-
03:34
-
03:15
-
02:54
-
02:17
-
01:53
-
01:32
-
00:59
-
00:50
-
00:31
-
00:27
Партнерский контент