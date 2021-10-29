Айртон — о разгроме 1:7 от «Зенита»: нам стыдно, «Спартак» не имеет права так проигрывать
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Защитник «Спартака» Айртон Лукас высказался по поводу недавнего разгромного поражения красно-белых в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7).
«Думаю, никто из нас не даст чёткого ответа на вопрос, что это было. Нам стыдно, потому что «Спартак» не имеет права так проигрывать. Когда вернулись в Москву, был серьёзный разговор и с тренером, и с генеральным директором. Мы пообещали друг другу, что будем все вместе исправлять положение.
Джикия извинился перед болельщиками? Я тоже хочу попросить прощения за боль, которую мы причинили тем, кто приехал поддержать нас в Петербург, и всем остальным болельщикам. Очень надеюсь, что поражение от «Зенита» не помешает нам завершить сезон достойно», — приводит слова Айртона официальный сайт «Спартака».
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