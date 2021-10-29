Ринат Билялетдинов: Березуцкий научил ЦСКА вытаскивать даже не очень качественные игры

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором клуб сыграет с ЦСКА. Встреча запланирована на 30 октября.



«Непростой предстоит матч для обеих команд. Не могу сказать, что игра ЦСКА в нынешнем сезоне впечатляет, но в плане набора очков они хороши. Березуцкий научил ребят передавливать соперников, вытаскивать игры, даже если они не очень качественные. Так было в последнем туре в матче с «Крыльями Советов» (3:1), где самарцы играли не хуже армейцев, но недостаток опыта большинства футболистов привёл к тому, что в концовке их дожали. Однако с «Рубином» так просто не будет.



При этом трудно отрицать, что у казанцев есть проблемы, раз они столько времени уже не побеждают. Думаю, здесь есть зависимость от лидеров. Не может играть Деспотович, продали Макарова, к игре Кварацхелии многие соперники уже привыкли, изучили его, стали более умело его нейтрализовывать. Хотя Хвича по-прежнему способен протаскивать мяч до штрафной, создавать остроту, но не имеет достаточной поддержки партнёров. А усилить кем-то игру пока не получается — те, кто на замене, сейчас не так стабильны, как вышеупомянутые лидеры», — цитируют Билялетдинова «Известия».

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