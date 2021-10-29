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«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Роджерса на случай увольнения Сульшера

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Роджерса на случай увольнения Сульшера
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В «Манчестер Юнайтед» могут попытаться пригласить на пост главного тренера наставника «Лестера» Брендана Роджерса, если клуб примет решение отправить в отставку Уле-Гуннара Сульшера, сообщает ESPN. По информации источника, кандидатура 48-летнего специалиста пользуется поддержкой среди руководства «красных дьяволов».

Ранее стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» дало Уле-Гуннару Сульшеру три матча, чтобы он мог сохранить свою должность. Однако, если результаты команды продолжат ухудшаться, норвежца отправят в отставку. Сам Сульшер уже знает, что находится под угрозой увольнения.

Фактически «Юнайтед» уже начал поиск нового тренера на случай увольнения Сульшера. Отчасти причина задержки решения об отставке заключается в том, чтобы дать больше времени на переговоры с кандидатами.

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