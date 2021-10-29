Матео Ковачич получил травму на тренировке «Челси». Он может пропустить матч с Россией

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что полузащитник клуба и сборной Хорватии Матео Ковачич получил повреждение на тренировке.

«Матео Ковачич травмировался на последних минутах тренировки, получил повреждение подколенного сухожилия. Он будет отсутствовать несколько недель», — цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».

Таким образом, полузащитник может пропустить матч отбора к чемпионату мира – 2022 Хорватия – Россия. Игра пройдёт 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

Напомним, в октябре в рамках отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).