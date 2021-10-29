Александр Жуков предложил создать общественный совет «Спартака»

Вице- спикер Государственной Думы Александр Жуков предложил создать общественный совет московского «Спартака», в состав которого должны войти Олег Романцев и Андрей Тихонов.
«Даже не знаю, что ждать от «Спартака» в матче с «Ростовом». К сожалению, в лидеры из середняков за один день не поднимаются. Очевидно, что команда в кризисе и ей надо помогать. Разгром со счетом 1:7 от «Зенита» — сильнейший удар по репутации клуба. Не знаю, может такое повлиять на решение Леонида Федуна продать клуб или нет, это у него надо спрашивать, а мне судить трудно. Считаю, что всем болельщикам надо сделать так, чтобы помочь команде. Пожурить игроков за поражение в Санкт-Петербурге нужно и можно, но и бросать поддерживать нельзя.
Думаю, что необходимо создать общественный совет «Спартака». Я бы согласился войти в такой совет, как и многие другие известные болельщики клуба, ветераны команды. Думаю, что многие готовы помочь. Это должны быть такие люди как Олег Романцев, Андрей Тихонов, Егор Титов и другие знаковые люди для «Спартака». Уверен, что и сам Федун расстроен последними результатами, но не бросит поддерживать клуб», — цитирует Жукова «Матч ТВ».
- 29 октября 2021
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