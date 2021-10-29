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«Аль-Садд» опубликовал призывы болельщиков к Хави, которые просят его остаться в команде

«Аль-Садд» опубликовал призывы болельщиков к Хави, которые просят его остаться в команде
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В «твиттере» катарского клуба «Аль-Садд» появились репосты «сториз» болельщиков клуба, которые призывают главного тренера Хави Эрнандеса остаться в команде. Болельщики публикуют фотографии тренера, используя хештег StayXavi (Хави, останься).

Запись можно посмотреть в «твиттере» Marca.

Ранее испанские СМИ сообщили, что Хави близок к тому, чтобы возглавить «Барселону». Из каталонского клуба был уволен Рональд Куман. Хави сейчас считается главным кандидатом на вакантный пост.

Более того, ряд источников утверждал, что тренер уже договорился с «Аль-Саддом» о расторжении контракта.

Хави ранее заключил новый контракт с «Аль-Саддом», который действует до 2023 года. Но руководство клуба, по данным СМИ, пообещало ему, что не будет мешать, если он получит серьёзное предложение от топ-клуба.

Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.

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