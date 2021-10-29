«Аль-Садд» опубликовал призывы болельщиков к Хави, которые просят его остаться в команде

В «твиттере» катарского клуба «Аль-Садд» появились репосты «сториз» болельщиков клуба, которые призывают главного тренера Хави Эрнандеса остаться в команде. Болельщики публикуют фотографии тренера, используя хештег StayXavi (Хави, останься).
Запись можно посмотреть в «твиттере» Marca.
Ранее испанские СМИ сообщили, что Хави близок к тому, чтобы возглавить «Барселону». Из каталонского клуба был уволен Рональд Куман. Хави сейчас считается главным кандидатом на вакантный пост.
Более того, ряд источников утверждал, что тренер уже договорился с «Аль-Саддом» о расторжении контракта.
Хави ранее заключил новый контракт с «Аль-Саддом», который действует до 2023 года. Но руководство клуба, по данным СМИ, пообещало ему, что не будет мешать, если он получит серьёзное предложение от топ-клуба.
Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.
- 29 октября 2021
-
20:28
-
20:23
-
20:23
-
20:17
-
19:55
-
19:52
-
19:37
-
19:33
-
19:25
-
19:21
-
19:10
-
19:00
-
18:58
-
18:51
-
18:48
-
18:26
-
18:15
-
17:57
-
17:54
-
17:46
-
17:31
-
17:26
-
17:15
-
17:03
-
16:57
-
16:45
-
16:36
-
16:28
-
16:11
-
16:05
-
16:00
-
15:57
-
15:50
-
15:35
-
15:03