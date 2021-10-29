«Спартак» сообщил, что команда встретилась с болельщиками

Футболисты московского «Спартака» встретились с болельщиками клуба.

«Встреча команды с болельщиками состоялась в пятницу вечером на стадионе. Были представители разных фанатских объединений. Разговор вышел откровенным, его подробности болельщики попросили не афишировать», — заявили в пресс-службе «Спартака».

Ранее экс-футболист красно-белых Максим Калиниченко предложил организовать встречу блогеров с главным тренером, капитаном и вице-капитаном «Спартака». Позже глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил Калиниченко, что все интересующие его вопросы экс-футболист красно-белых может задать в эфире.



«Спартак» в 12 встречах набрал 17 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее красно-белые потерпели разгромное поражение в матче с «Зенитом» (1:7).