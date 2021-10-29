Сёмин: пусть Дзюба установит такой рекорд, который будет сложно побить
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Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался о рекорде результативности нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Он забил 144-й мяч в РПЛ в матче 13-го тура с «Динамо» (4:1). Это — новый рекорд лиги. Предыдущее достижение принадлежало экс-форварду «Ротора» Олегу Веретенникову (143).
«Поздравляю Артёма с этим достижением! Желаю продолжать в том же духе, пусть он установит такой рекорд, который будет очень сложно побить. Артёму нужно продолжать играть, он очень значимый игрок в истории нашего футбола. Дзюба – лидер, который побил все рекорды», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Дзюба в этой встрече забил 3-й мяч своей команды. Он вышел на поле на замену и отличился при счёте 2:1.
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