Калиниченко: Дзюбиньо, сегодня ты король Питера! В Москве тебе по-прежнему не рады

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко поздравил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу с тем, что он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.
«Понимаю, могу высказать непопулярное мнение. Но не поздравить футболиста, с которым одно время играл в одной команде, с рекордом — не могу. Кто бы что ни говорил и кто бы как к нему ни относился, отрицать то, что по внутренним меркам он суперфутболист, глупо. Дзюба — рекордсмен. С этим я его и поздравляю! А каков он на рынке внешнем, этого нам уже не узнать. Дзюбиньо, сегодня ты король Питера! В Москве тебе по-прежнему не рады», — написал футболист в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня Артём Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Олегу Веретенникову.
- 29 октября 2021
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