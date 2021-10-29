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«Вест Хэм» может подписать Джордана Ларссона

«Вест Хэм» может подписать Джордана Ларссона
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Английский «Вест Хэм» может подписать нападающего московского «Спартака» шведа Джордана Ларссона. Об этом сообщает Hammers News.

По информации источника, если «молотобойцы» не войдут в четвёрку лучших команд английской Премьер-Лиги, они усилятся шведским нападающим. Отмечается, что московский «Спартак» хочет получить за 24-летнего форварда около € 10 млн. В услугах футболиста также заинтересован «Наполи».

Ларссон выступает за «Спартак» с 2019 года. В минувшем сезоне он провёл в Российской Премьер-Лиге 29 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Ранее швед рассказал, что у «Спартака» были предложения от других клубов во время летнего трансферного окна, но москвичи решили сохранить футболиста.

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