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Тихонов – о дисквалификации: готовлю «Астану» я. По поводу апелляции думаем

Тихонов – о дисквалификации: готовлю «Астану» я. По поводу апелляции думаем
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Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов, дисквалифицированный Казахстанской федерацией футбола на два года за нарушение регламента, прокомментировал своё нынешнее положение в клубе.

«Готовлю команду я, но на игре буду на трибуне. По поводу апелляции думаем», – цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Ранее Казахстанская федерация футбола на два года отстранила Тихонова после того, как в конце первого тайма матча с «Кайратом» (0:1) он увёл футболистов с поля из-за несогласия с решениями арбитра. Через несколько минут команда вернулась и доиграла матч.

«Астана» находится на втором месте в чемпионате Казахстана, набрав 56 очков после 25 туров, отстаёт от лидирующего «Тобола» на два очка и сохраняет шансы на чемпионство. Тихонов возглавляет «Астану» с октября прошлого года.

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