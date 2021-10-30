«Даже не думаю об этом». Роджерс – об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».
«Честно говоря, я даже не думаю об этом. Болельщики уже устали от всего этого – «Лестер» постоянно фигурирует в таких слухах. Я по-прежнему сосредоточен на работе в клубе, стараюсь развивать его, чтобы добиться с ним успеха. Все в этом клубе, сотрудники и футболисты, идут одним путём, мы все единомышленники», – цитирует Роджерса Sky Sports.
Ранее стало известно, что в «Манчестер Юнайтед» могут попытаться пригласить на пост главного тренера наставника «Лестера» Брендана Роджерса, если клуб примет решение отправить в отставку Уле-Гуннара Сульшера. Кандидатура 48-летнего специалиста пользуется поддержкой среди руководства «красных дьяволов».
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